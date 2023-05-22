Журова — о заявлении ФИФА: «Никто не может разобраться, хорошо это или плохо»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала для «СЭ» заявление ФИФА продлить разрешение иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года.

«Очень интересная новость. С одной стороны, разрешили, а с другой стороны, запретили. Никто не может разобраться, хорошо это или плохо. Сначала достаточно жестко ФИФА и УЕФА действовали. Сказали расторгать договора и без компенсации уезжать из России. Если игроки очень хорошие — пусть играют. Болельщики приветствуют определенное количество легионеров, хотя понятно, что их не должно быть больше, чем нужно», — сказала Журова «СЭ».

7 марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня 2022-го, но затем разрешение продлили до 30 июня 2023-го.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.