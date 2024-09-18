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Сегодня, 17:09

Свинов: «От администратора в «Спартаке» больше пользы, чем было от меня»

Алина Савинова
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Вратарь «Балтики» Илья Свинов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о причинах ухода из московской команды.

«Я сам этого хотел — еще зимой. Просил аренду. Совсем не понимал, где нахожусь, и зачем я здесь. Да, это «Спартак», но, мне кажется, от администратора было больше пользы, чем от меня, если по-честному. Какой был толк? Я не понимал, просто хотел уйти, хотел играть. Спасибо огромное Амаралу, он мне еще зимой сказал: «Понимаю тебя, ты хочешь играть». И летом меня спокойно отпустили. Видимо, руководство тоже поняло — зачем я здесь, лучше пойду играть», — приводит «РБ Спорт» слова Свинова.

Голкипер выступал за «Спартак» с января 2022-го по июль 2024 года, при этом сезон-2022/23 он провел в аренде в «Факеле». Всего за основу московской команды Свинов провел 3 матча, пропустив 10 голов.

Источник: РБ Спорт
Илья Свинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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