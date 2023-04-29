Свинов заявил, что общается с Баженовым и Ребровым

Вратарь московского «Спартака» Илья Свинов, выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», рассказал, что поддерживает связь с красно-белым клубом.

«Баженов в «Спартаке» отвечает за игроков в аренде. Мы несколько раз общались. И по телефону он мне набрал, как только занял эту должность, также разговаривали до и после сборов. Мы на связи. Когда после сборов я не играл, Баженов сказал: «Спокойно, не кипи. Делай свою работу и будешь играть». С Ребровым тоже переписываемся, созваниваемся. В этом плане все отлично», — приводит слова Свинова Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Илья Свинов провел за «Факел» 20 матчей и пропустил 33 гола (5 игр — на ноль).