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Сегодня, 14:57

Свинов заявил, что общается с Баженовым и Ребровым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь московского «Спартака» Илья Свинов, выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», рассказал, что поддерживает связь с красно-белым клубом.

«Баженов в «Спартаке» отвечает за игроков в аренде. Мы несколько раз общались. И по телефону он мне набрал, как только занял эту должность, также разговаривали до и после сборов. Мы на связи. Когда после сборов я не играл, Баженов сказал: «Спокойно, не кипи. Делай свою работу и будешь играть». С Ребровым тоже переписываемся, созваниваемся. В этом плане все отлично», — приводит слова Свинова Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний Илья Свинов провел за «Факел» 20 матчей и пропустил 33 гола (5 игр — на ноль).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-29-svinov-iz-spartaka-obshchayus-s-bazhenovym-i-rebrovym
Илья Свинов
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