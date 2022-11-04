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Сегодня, 12:38

Свинов заявил, что в любом случае вернется в «Спартак»

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Вратарь «Факела» Илья Свинов рассказал, что будет делать по окончании сезона-2022/23.

«Конечно, тема с возвращением в «Спартак» не закрыта. Там контракт до 2025 года. В любом случае я туда вернусь. Но как будет потом, никто сейчас не скажет. Может быть, я буду конкурентоспособен и мне скажут, что могу остаться», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

22-летний голкипер перешел в «Факел» в июне 2021 года, но уже зимой футболиста выкупил «Спартак», спустя полгода он вернулся в воронежский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне Свинов провел 12 матчей, пропустил 21 мяч и трижды оставил ворота нетронутыми.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-svinov-v-lyubom-sluchae-vernus-v-spartak-i-mozhet-by-t-budu-konkurentosposoben/
Илья Свинов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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