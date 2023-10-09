Свищев назвал вбросом информацию о том, что УЕФА может изменить решение о допуске российских юниоров

Депутат Госдумы РФ по Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что УЕФА может изменить решение о допуске российских юниоров до международных турниров.

«Мое мнение об этом таково: данная новость является вбросом. Исполком УЕФА уже принял решение, и оно подлежит исполнению. Более того, своими действиями ФИФА также поддерживает данное решение, поэтому у них ничего не получится. Это ваши друзья и коллеги стараются активничать и вбрасывать подобные новости», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В понедельник, 9 октября, издание The Independent сообщило о том, решение УЕФА о допуске сборной России до 17 лет к международным соревнованиям могут отменить из-за недовольства большого количества членов исполкома.