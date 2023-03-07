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Сегодня, 20:55

Свищев оценил решение Тикнизяна выступать за сборную Армении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал, как он воспринял решение российского защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Я к смене спортивного гражданства отношусь спокойно. В этом нет ничего особенного. Бразильские футболисты принимают российское гражданство. А этнический армянин хочет выступать за сборную Армении. Его пригласили и замотивировали. Это совершенно нормально», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10705238-deputat-gosdumy-rf-svischev-ocenil-reshenie-tiknizyana-vystupat-za-sbornuyu-armenii.html
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
Сборная Армении по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Свищев
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