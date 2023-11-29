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Сегодня, 20:04

Свищев отметил, что Минздрав против возвращения пива на стадионы

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, как проходит работа по возвращению пива на стадионы России.

«Пока все в подвешенном состоянии. Какие-то силы притормаживают законопроект. У меня есть такое мнение, что это Минздрав. Там считают, что возвращение пива может повлиять на алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. Но вот есть такой момент у коллег из Минздрава», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. В мае 2022-го правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-minzdrav-protiv-vozvrashcheniya-piva-na-stadiony
Дмитрий Свищев
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