Свищев отметил, что Минздрав против возвращения пива на стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, как проходит работа по возвращению пива на стадионы России.

«Пока все в подвешенном состоянии. Какие-то силы притормаживают законопроект. У меня есть такое мнение, что это Минздрав. Там считают, что возвращение пива может повлиять на алкоголизацию общества. Я с этим категорически не согласен. Но вот есть такой момент у коллег из Минздрава», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. В мае 2022-го правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.