Депутат Свищев: «Россия является объемным рынком, в том числе и для УЕФА»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы вернутся в международные турниры после окончания СВО.

«В словах Чеферина нет ничего удивительного. Вряд ли стоило ожидать от него иного заявления. Нам остается лишь адаптироваться и готовиться вернуться. Не забывайте, Россия является объемным рынком, в том числе и для УЕФА. Мы развиваемся во всех видах спорта, в нашем национальном футбольном первенстве играют интересные игроки. У нас имеются возможности для сбыта продукции, в частности, мы открыты к спонсорству», — цитирует Свищева RT.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. На данный момент Россия занимает 26-е место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций.