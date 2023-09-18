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Сегодня, 16:49

Депутат Свищев: «Россия является объемным рынком, в том числе и для УЕФА»

Алина Савинова
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы вернутся в международные турниры после окончания СВО.

«В словах Чеферина нет ничего удивительного. Вряд ли стоило ожидать от него иного заявления. Нам остается лишь адаптироваться и готовиться вернуться. Не забывайте, Россия является объемным рынком, в том числе и для УЕФА. Мы развиваемся во всех видах спорта, в нашем национальном футбольном первенстве играют интересные игроки. У нас имеются возможности для сбыта продукции, в частности, мы открыты к спонсорству», — цитирует Свищева RT.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. На данный момент Россия занимает 26-е место в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1205063-svischyov-rossiya-rynok-uefa
Футбол
Дмитрий Свищев
УЕФА
7
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
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Кр. Советов – Сочи
 - : -
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Спартак – Динамо
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