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Сегодня, 13:00

Свищев раскритиковал заявление УАФ об участии европейских команд в матчах в Санкт-Петербурге

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Украинская ассоциация футбола выступила против проведения международного турнира в России.

«Нам мнение украинских экспертов вообще не интересно. Пусть они занимаются своим футболом и спортом. Их мнение вообще никого не интересует. Никаких санкций от УЕФА и ФИФА не должно последовать. Более того, я уверен, что матчи согласованы с их позицией. Просто так бы никто не поехал», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее УАФ направила открытое письмо в УЕФА с требованием объяснить вызов российского арбитра Сергея Карасева на сбор судей.

В феврале прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Футбол
Дмитрий Свищев
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