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Свищев считает, что ФИФА и УЕФА не поддадутся на призыв Украинской ассоциации футбола

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о призыве Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из ФИФА и УЕФА из-за участия крымских клубов в российских чемпионатах.

«Не думаю, что ФИФА и УЕФА поддадутся на это провокационное заявление УАФ. Две эти организации созданы для того, чтобы развивать футбол. А не заниматься ограничениями, политическими разборками, выяснять, где какие территории. Крым и Донбасс всегда были известны своими футбольными традициями. Очень много известных футболистов вышли из школ этих регионов. Футбол должен развиваться и поддерживаться ФИФА и УЕФА. И именно посредством футбола эти организации могут мотивировать наши страны для нормальных дружеских отношений. Ни спортсмены, ни дети не должны быть заложниками тех политических проблем, которые существуют в мире», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Ранее аттестаты ФНЛ для участия во второй лиге получили «Севастополь» и «Рубин» из Ялты. Команды смогут выступать в соревнованиях второй лиги в дивизионе «Б».

Источник: https://metaratings.ru/news/svishyov-ne-dumayu-chto-fifa-i-uefa-poddadutsya-na-provokacionnoe-zayavlenie-ukrainskoi-associacii-futbola-261513/
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