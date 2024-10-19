Свищев выступил за возвращение пива на футбольные стадионы

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении продаж пива на футбольные стадионы.

«Давно выступаю за возвращение пива на стадионах. Не понимаю людей, которые против этого. Почему? Стадион — это не то место, которое может служить популяризации пива или, где можно напиться. Если болельщик хочется напиться, то он не ходит на стадионы, а сидит в баре или дома. Пиво — это традиция, на всех международных турнирах оно продается. Вспомните чемпионат мира и чемпионат Европы в России. Не было ни одного зафиксированного нарушения, связанное с пивом. Культура нашего болельщика на достаточно высоком уровне. Почему на концертах или в театре спиртные напитки разрешены, а на футболе — нет? Это недоверие и неуважение к нашим болельщикам», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение разрешить продажу пива на стадионах. Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.