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Сегодня, 17:01

Свищев заявил, что премиальные «Зенита» надо было направить на детский спорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал премиальные для футболистов «Зенита» за победу над «Спартаком» в матче чемпионата России.

«Сумма 5 миллионов для такого клуба, как «Зенит», совершенно незначительная. В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной. Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным. Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти 5 миллионов пригодились бы. А футболисты «Зенита» ни капельки не потеряли бы мотивацию», — приводит слова Свищева Sport24.

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-09-deputat-gosdumy-premialnyye-v-5mln-rubley-dlya-igrokov-zenita-nado-bylo-napravit-na-detskiy-sport
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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