Свищев заявил, что продавать пиво на стадионах можно и нужно

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что не понимает, почему запрещают продавать пиво на футбольных матчах.

«Почему Минздрав игнорирует мнение болельщиков? Мы были на чемпионатах мира в России, Европе. Я и на регби был, и на футболе, и на хоккее — везде продается пиво. Я не видел ни одного пьяного дебошира, который испортил бы спортивный праздник. Ни одного! Но я видел на наших стадионах, где алкоголь запрещено продавать, в хлам пьяных, лежащих, поющих людей. Лично я видел. Стадионы сейчас оснащены современными системами безопасности, системой Fan ID, есть система распознавания лиц. Так почему нельзя продавать пиво? Можно и нужно! Это поможет и клубам, и поддержке стадионов, потому что сейчас сложно. Отчисления, которые декларируют клубы, пойдут на развитие детско-юношеского спорта. Почему нет-то? Думаю, надо этот вопрос рассмотреть еще раз, футбольная общественность должна высказать свое мнение, озвучить свои выводы и заявить об этом», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.