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Сегодня, 12:58

Свищев заявил, что система Fan ID будет модернизироваться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о возможном размещении возле стадиона «Спартака» мобильного центра выдачи Fan ID.

«Вчера был доклад президенту. И президент обратил внимание на создание более комфортной среды и возможностей для получения Fan ID для инвалидов и пенсионеров. Систему, безусловно, нужно модернизировать и совершенствовать. Смотреть, какие есть ошибки. Это касается любой схемы. Поэтому в ходе работы по реализации Fan ID все прекрасно понимают, что она будет модернизироваться, будут внедряться все новые технологии. Поэтому и вводили ее сначала в регионах, сейчас в Москве», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/svishyov-sistema-fan-id-moderniziruetsya-budut-vnedryatsya-vsyo-novye-tekhnologii-228311/
Футбол
РПЛ
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