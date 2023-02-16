Свищев заявил, что система Fan ID будет модернизироваться

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о возможном размещении возле стадиона «Спартака» мобильного центра выдачи Fan ID.

«Вчера был доклад президенту. И президент обратил внимание на создание более комфортной среды и возможностей для получения Fan ID для инвалидов и пенсионеров. Систему, безусловно, нужно модернизировать и совершенствовать. Смотреть, какие есть ошибки. Это касается любой схемы. Поэтому в ходе работы по реализации Fan ID все прекрасно понимают, что она будет модернизироваться, будут внедряться все новые технологии. Поэтому и вводили ее сначала в регионах, сейчас в Москве», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

Система идентификации болельщиков внедрена в чемпионате России с начала сезона-2022/23 только на пяти стадионах, но в весенней части турнира Fan ID станет обязательным для посещения любого стадиона, где проходят матчи РПЛ.