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Сегодня, 14:27

Свищев заявил о возобновлении работы по возвращению пива на российские стадионы

Алина Савинова
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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что авторы законопроекта о возвращении продажи пива на стадионах возобновили работу по данному вопросу.

«Мы возобновили работу по возвращению пива на стадионы. Это хороший инструмент для привлечения дополнительного финансирования. Мы уже говорили по этому вопросу с министром спорта, снова активизировали работу в данном направлении», — приводит ТАСС слова Свищева.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев

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