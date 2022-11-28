Свищев заявил об отсутствии инициативы со стороны РФС в вопросе обсуждения системы Fan ID

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о ситуации с проведением круглого стола, посвященному теме введения системы Fan ID.

«К сожалению, подвижек никаких нет. Интересантов, кроме депутатов нашего комитета и прессы, больше нет. Основным двигателем, чтобы проводить этот круглый стол, должен быть РФС. Они должны всех нас собрать и пригласить: Минспорта, Минфин, Минцифры, клубы, депутатов, журналистов — всех, кто заинтересован в том, чтобы разобраться с ситуацией по внедрению Fan ID. Пока такой инициативы от РФС я не вижу», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий вступил в силу с июня 2022 года.