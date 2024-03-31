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Сегодня, 15:47

Священник Постернак — о результатах «Спартака»: «На Бога надейся, а сам не плошай»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Священник Андрей Постернак в разговоре с «СЭ» дал «Спартаку» совет на остаток сезона РПЛ.

«Есть русская пословица: на Бога надейся, а сам не плошай. Очень важно сделать выводы из той ситуации, которая сложилась. Руководству, очевидно виднее, что нужно сделать: перестановки, изменение системы тренировок, подходов к организации жизни команды. Я бы помимо молитв к Богу усилил бы профессиональную составляющую. Свое дело нужно делать качественно. Вообще хочу пожелать успехов и удачи нашим спортивным командам», — сказал Постернак «СЭ».

Гильермо Абаскаль. Какой бог подсказывает Абаскалю состав, с которым «Спартак» весной не забил ни гола и набрал два очка?!

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира.

Вчера, 30 марта, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем с «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ заявил, что Бог подсказывает ему стартовый состав команды.

После ничьей с «Уралом» красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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