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Сегодня, 15:26

Священник Постернак объяснил, зачем руководство «Спартака» посетило освящение Владимирского храма

Микеле Антонов
Корреспондент
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Священник Андрей Постернак в комментарии для «СЭ» объяснил, зачем руководство «Спартака» посетило Великое освящение Владимирского храма.

«Я бы тут развел две проблемы. Великое освящение храма — особое священное действие, связанное с созданием нового храма, где можно совершать божественную литургию и другие таинства. То, что Святейший патриарх освящал храм, думаю, никак не связано с историей футбольной команды. Это самостоятельное действие, которое никак не связано с молитвами спортсменов.

То что руководство решило пойти в храм — особое событие, которое связано с тем, что они хотели получить духовную поддержку. Это касается всех людей, когда они находятся в каком-то бедствии или тяжелом положении, сталкиваются с трудностями. Это естественно. Самое главное, чтобы в таких случаях обращение к Богу было искренним, с пониманием того, что является самым главным в жизни, что Господь наша поддержка и помощь», сказал Постернак «СЭ».

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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