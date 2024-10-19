Кожедуб — о «Спартаке»: «Была бы возможность вернуться — я бы душу отдал за это»

Полузащитник «Родины» Святослав Кожедуб в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о времени в московском «Спартаке».

«Спартак» — это перевернутая страница. Мне давали шанс, на самом деле. Меня выпустили на игру с «Енисеем» в Кубке и там, мягко говоря, растерялся. Возможно, можно было еще дать шанс, учитывая, что у меня были хорошие показатели для своего возраста, в 17-18 лет я уже играл в ФНЛ и был на хорошем счету. Возможно, заслужил еще шанса, но, в целом, мне его как минимум предоставляли и я им не воспользовался.

«Спартак» я люблю, конечно, за ним слежу. Была бы возможность вернуться — я бы душу отдал за это», - сказал Кожедуб.

Полузащитник перебрался из «Чайки» в «Родину» минувшим летом за 50 тысяч евро.

Дарик Агаларов