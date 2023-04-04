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Сегодня, 17:15

Сычев назвал расстрельной должность главного тренера «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев высказался о тенденции приглашения на пост главного тренера красно-белых иностранных специалистов.

«Нужно спрашивать у руководства, из чего они исходят, приглашая иностранных специалистов. Но человек дает результат. Сначала один скепсис был по поводу Абаскаля. Только ленивый его не называл временщиком, говорили: «кого вы взяли, сколько ему лет». А человек поработал, все доказал. Посмотрим, что дальше будет, потому что, в любом случае, амбиции «Спартака» — это первое место, и никто не будет доволен вторым-третьим-четвертым. Так исторически сложилось. Поэтому должность главного тренера «Спартака» — всегда расстрельная. Все действия рассматриваются под лупой. И когда команда играет в симпатичный футбол с мелким пасом, с акцентом на атаку, на это приятно смотреть. И это повышает уровень чемпионата. Чем больше у нас будет таких игр на максимуме, тем выше будет уровень в РПЛ», — приводит слова Сычева «Газета.Ru».

После матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) Абаскаль выступил с публичной критикой в адрес судейской бригады встречи.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/04/20133913.shtml
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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