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Сегодня, 15:34

Сычев назвал «Спартак» Станковича яркой атакующей командой

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Сычев оценил старт команды в новом сезоне под руководством Деяна Станковича.

45-летний сербский тренер возглавил красно-белых перед началом сезона-2024/25.

«Пока «Спартак» в стадии становления. Атакующий стиль и голы, которые мы видим, радуют. Видно, что Угальде раскрывается по-другому, а команда создает много моментов. Болельщиков «Спартака» такая игра не может не радовать. Много моментов впереди, индивидуальные действия — пока Станкович показывает такой стиль. Конечно, все ждут проверки «Зенитом», после которой можно будет сделать выводы. Но сейчас «Спартак» — это яркая команда. А голы говорят сами за себя», — цитирует Сычева Metaratings.ru.

Форвард выступал за «Спартак» с 2002 по 2003 год. На его счету 10 голов в 19 матчах за клуб.

По итогам 5 туров красно-белые набрали 10 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 24 августа сыграет на выезде с «Зенитом». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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