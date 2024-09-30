Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:11

Сычев: «Фанаты «Зенита» примут Соболева, если он будет выкладываться на поле»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Самое главное, что эта эпопея завершилась, и Соболев снова играет. Александр — сильный форвард. Я уверен, он проявит себя в «Зените». Характер у Соболева есть, он со всеми трудностями справится. Каждый человек — хозяин своих слов. Александр познает сейчас то, что он сам сказал. Только голами и отношением к делу он сможет изменить отношение болельщиков «Зенита» к себе. Если будет забивать мячи, отдавать передачи, выкладываться на поле, тогда фанаты «Зенита» все простят и примут его», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в минувшем августе. На его счету 4 матча за петербургский клуб во всех турнирах и 1 голевая передача.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
Дмитрий Сычев
ФК Зенит

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
На южные регионы России обрушилась пыльная буря
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Материалы сюжета Соболев сменил «Спартак» на «Зенит»: карьера в Санкт-Петербурге после Москвы
Юрий Гаврилов: «Уход Соболева — не потеря для «Спартака»
Соболев — о шутке с надувным дельфином: «Мой фаворит»
Тимощук: «Соболев — футболист «Зенита», мы его всячески поддерживаем»
Семшов ответил, как Соболев может завоевать любовь фанатов «Зенита»
Семшов: «Соболев пока точно не в форме»
«Спартаку» лучше без Соболева». Интервью Томаша Амарала — о форме Виллиана Жозе, отказе от Глушенкова и трансферах
Сегодня
Вчера
Неделя