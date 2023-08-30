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Сычев: «Верю, что Пиняев поможет «Локомотиву» и уедет в хороший зарубежный клуб»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» заявил, что Сергей Пиняев способен реализовать весь свой потенциал.

«Все покажет время. Главное — качественно подходить к процессу восстановления, использовать все лучшие качества. С головой у него все в порядке, звездная болезнь ему не грозит. Верю, что Сергей поможет «Локомотиву» и уедет в хороший зарубежный клуб», — сказал Сычев «СЭ».

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах во всех турнирах.

Дмитрий Сычев. «Поработать в «Локомотиве» — это не мечта, а цель. Но если двери закрыты, зачем стучаться?» Интервью Сычева

Дмитрий Сычев
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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