Сычев: «Если Пиняев нервничает и переживает, когда что-то не получается, это большой плюс»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил выступление полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева в текущем сезоне.

«У каждого игрока свой путь. В команде много опытных игроков, плюс в тренерском штабе есть Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин, которые направят его в нужное русло. Естественно, есть и главный тренер. Если Пиняев нервничает и переживает, когда что-то не получается, это большой плюс. Это говорит о том, что у него нет безразличия. Это хорошо! Мне нравится его амбициозность, он хочет становиться лучше. Это путь. Тем более в таком возрасте», — сказал Сычев «СЭ».

18-летний Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. На счету полузащитника 3 гола и 1 результативная передача в 20 матчах во всех турнирах.