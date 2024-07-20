Сычев отметил, что «Локомотив» прекрасно себя проявил в реализации голевых моментов в матче с «Акроном»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев отреагировал на победу железнодорожников в матче против «Акрона» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Является ли это каким-то звоночком тот факт, что Локомотиву» было непросто? Да, матч получился зрелищным, со множеством голов и опасных моментов, но это, скорее, были ошибки. Позитивно то, что «Локомотив» в реализации этих моментов прекрасно себя проявил, ведь моменты еще нужно реализовать. Пиняев забил, новичок команды Воробьев тоже отличился. Думаю, болельщики могут найти в этом позитивные моменты, а реальность по ходу сезона мы увидим позже», — цитирует Сычева Metaratings.ru.

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.