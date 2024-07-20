Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:20

Сычев отметил, что «Локомотив» прекрасно себя проявил в реализации голевых моментов в матче с «Акроном»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев отреагировал на победу железнодорожников в матче против «Акрона» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Является ли это каким-то звоночком тот факт, что Локомотиву» было непросто? Да, матч получился зрелищным, со множеством голов и опасных моментов, но это, скорее, были ошибки. Позитивно то, что «Локомотив» в реализации этих моментов прекрасно себя проявил, ведь моменты еще нужно реализовать. Пиняев забил, новичок команды Воробьев тоже отличился. Думаю, болельщики могут найти в этом позитивные моменты, а реальность по ходу сезона мы увидим позже», — цитирует Сычева Metaratings.ru.

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
День дачника отметят в России 23 июля
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Гафин: «Игра «Динамо» разделилась на два фрагмента — до и после удаления»
Защитник «Факела» Брызгалов после удаления сломал световые панели на стадионе «Динамо»
«Динамо» против «Факела»: кадровые проблемы, 3:0 к 30-й минуте, удаление Фомина в первом тайме
Мостовой: «Не вижу сегодня «Локомотив» в тройке»
«Ростов» и ЦСКА выдали первые нули сезона. Армейцы точно готовы бороться на титул?
«Динамо» обыграло «Факел», Бителло отдал две голевые передачи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Агент Тодоровича заявил, что босниец остается в «Ахмате»

Мостовой: «Не вижу сегодня «Локомотив» в тройке»