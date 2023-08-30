Сычев: «Поработать в «Локомотиве» — не мечта, а цель. Но если двери закрыты, зачем стучаться?»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможной работе в московском клубе в качестве тренера.

«Мечта — это то, чему вряд ли суждено сбыться. Думаю, у меня не мечта, а цель. Но, как говорится, если двери закрыты, зачем стучаться? Есть другие направления работы. Есть много интересных предложений, мест, где развивают футбол. Чем не цель — помогать юношам становиться мастерами? Чтобы они не совершали наших ошибок», — сказал Сычев «СЭ».

Сычев начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа. Вместе с ним обучение также проходят Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.