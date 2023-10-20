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Сегодня, 10:47

Сычев — о конфликте Соболева и Абаскаля: «История «Спартака» — как голливудские сериалы»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дмитрий Сычев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«История «Спартака» — как голливудские сериалы. Там постоянно происходят какие-то заговоры. Думаю, что нынешняя ситуация не исключение. Пытаются найти что-то такое. Некая параллель с давнишней историей прослеживается, когда-то же отношение к легионерам было. Но о конкретике говорить могут только те, кто находится внутри процесса. То, что это негативно влияет на атмосферу в клубе, — факт. Та самая атмосфера внутри коллектива переносится на поле. Хотя по составу «Спартак» очень солидный. В прошлом году Абаскаль показывал с этим составом вполне достойные результаты, хорошую игру. Сейчас все резко поменялось. Некоторые его решения кажутся странными. Для футболистов непонятно. Но только он может ответить на этот вопрос», — сказал Сычев «СЭ».

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позже появилась информация о том, что между тренером и форвардом возник скрытый конфликт. Однако 19 октября Соболев провел тренировку в общей группе московской команды.

Александр Соболев
Дмитрий Сычев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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