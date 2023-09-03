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Сегодня, 16:35

Сычев: «Не согласен с тем, что во Франции я сыграл неудачно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев не считает неудачным период своей карьеры в «Марселе».

«Абсолютно не согласен с тем, что во Франции я сыграл неудачно: забил достаточное количество голов и сыграл много матчей. Мне смешно читать такие выводы», — приводит Sport24 слова Сычева.

Также он высказался о том, что ивуарийский форвард Дидье Дрогба вытеснил его из состава «Марселя».

«Это обычная конкуренция между нападающими, когда у одного получается все, у другого меньше, и кто-то из них должен выходить на замену», — добавил экс-футболист.

Сычев выступал за «Марсель» с 2003 по 2004 год. Всего он провел 44 матча за французскую команду, в которых отметился 7 голами и 1 результативной передачей.

Сычев также играл за «Спартак», «Локомотив», минское «Динамо» и другие команды. Карьеру футболиста он завершил в 2019 году.

Источник: https://sport24.ru/football/news-574568-sychev-absolyutno-ne-soglasen-s-tem-chto-vo-frantsii-ya-sygral-neudachno
Дмитрий Сычев
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