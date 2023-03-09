Сычев: «Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Видно, чего хочет Абаскаль»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от выступления «Спартака» в текущем сезоне.

— Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского, — цитирует Sport24 Сычева. — Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна.

— Промес не был на зимних сборах «Спартака», но вышел в старте во втором матче с «Локо» и разорвал.

— По одной-двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону — никто не знает.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.