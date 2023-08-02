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Сегодня, 22:09

Сычев признался, что хочет получить должность функционера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что хотел бы получить должность футбольного функционера.

«Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении. Главное — трудиться на благо и развитие футбола. Сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты, а дальше время покажет, куда жизнь занесёт», — цитирует Сычева RT.

Сычев завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за московский «Спартак», «Спартак» Тамбов, «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1182864-sychev-futbol-rabota
Дмитрий Сычев
Футбол
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