Сычев признался, что хочет получить должность функционера

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что хотел бы получить должность футбольного функционера.

«Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении. Главное — трудиться на благо и развитие футбола. Сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты, а дальше время покажет, куда жизнь занесёт», — цитирует Сычева RT.

Сычев завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за московский «Спартак», «Спартак» Тамбов, «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес».