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Сычев об обучении в Академии РФС: «Банда у нас вообще потрясающая, очень интересно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал об обучении на тренерскую лицензию категории А в Академии РФС.

«Очень интересно все, объемно. Много информации. Но не хочется говорить какие-то банальные слова. Банда у нас вообще потрясающая. Любой вопрос, любое обсуждение программы подразумевает живой разговор внутри коллектива. У нас понимание футбола, мягко говоря, хорошее, глубокое. Каждый раз возникают дискуссии по тому или иному вопросу. Когда человек выступает с планшетом, его сразу же забрасывают вопросами, сразу же дискутируют. Это очень интересно! Бывает даже, что троллинг проскакивает», — сказал Сычев «СЭ».

Сычев начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа.

Дмитрий Сычев. «Поработать в «Локомотиве» — это не мечта, а цель. Но если двери закрыты, зачем стучаться?» Интервью Сычева

Дмитрий Сычев
Футбол
РФС
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