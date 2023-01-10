Сычев считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что «Локомотив» не покинет РПЛ по итогам сезона-2022/23.
«Верю, что «Локомотив» не вылетит. Как можно оценить трансферную кампанию железнодорожников? Да пока никак — это покажет результат», — приводит слова Сычева ТАСС.
В зимнее трансферное окно из «Крыльев Советов» в «Локомотив» перешли полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков. Также московскую команду пополнил голкипер «Химок» Илья Лантратов.
«Локомотив» занимает 14-место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.