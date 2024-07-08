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Сегодня, 12:15

Сычев считает, что «Зенит» летом сделал весомую заявку на чемпионство

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» высказался о перспективах «Зенита» в предстоящем сезоне РПЛ.

— Вы сказали про интригу в прошлом сезоне, но в новом мы увидим совсем другой «Зенит», который мощно закупается.

— Как говорится, мяч круглый, поле ровное, ха-ха! Ни в чем нельзя быть уверенным заранее — понятно, что это очень весомая заявка на чемпионство для «Зенита». Но посмотрим.

— Но трансферы слишком весомые: Илич приезжает из «Торино», не утихают разговоры о Соболеве...

— Если у них есть возможность усилиться, почему нет? Вопрос в качестве. Это украсит лигу, повысит уровень.

«Зенит» выигрывает чемпионат России с сезона-2018/19. За это время команда также завоевала два Кубка России и четыре Суперкубка страны.

Александр Соболев. «Соболев в «Зените»? У каждого свой выбор — и своя жизнь». Сычев — о Евро, трансферах и ретроматче

Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Зенит
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