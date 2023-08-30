Сычев: «По задачам, по составу, по амбициям «Локомотив» должен быть минимум в тройке»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил результаты команды на старте сезона-2023/24.

«Это надо спрашивать у Михаила Галактионова, все-таки за результат отвечает тренер. Я сторонний наблюдатель, вряд ли я вижу всю картину. Единственное, что могу сказать, — потенциал у команды большой. Видно, что игроки квалифицированные. По задачам, по составу, по амбициям эта команда должна быть минимум в тройке», — сказал Сычев «СЭ».

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.