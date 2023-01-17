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Сегодня, 11:00

Сычевому предлагали сменить гражданство на украинское ради выступления в Европе

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», к форварду «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому был интерес со стороны клубов Бундеслиги.

Нападающий отказался от этого варианта, так как одним из главных условий со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.

Сычевой в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Владимир Сычевой
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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