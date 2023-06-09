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Сегодня, 10:40

Сычевой получил документ, подтверждающий смену фамилии на Писарский

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества, сообщает пресс-служба РПЛ.

Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский, а не Владимир Александрович Сычевой.

«Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого, а также исполнить супергеройское празднование года, которое он обещал в «Игре без мяча», — говорится в заявлении РПЛ.

В сезоне РПЛ-2022/23 27-летний футболист сыграл 26 матчей за «Оренбург» и «Крылья Советов», забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

Владимир Сычевой (Писарский)
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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