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1 апреля, 16:51

Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового

Андрей Аршавин с сыном Арсением.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Игрок академии «Спартака» Арсений Аршавин забил мяч прямым ударом с углового во время игры с командой «Виста джуниор» во Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева среди футболистов не старше 2012 года рождения. Встреча завершилась со счетом 14:1 в пользу красно-белых.

11-летний сын экс-полузащитника «Зенита» Андрея Аршавина закрутил мяч с углового.

Арсений занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Аршавин-старший сыграл за «Зенит» 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач.

Источник: Telegram-канал FONBET Кубка России
Андрей Аршавин
Футбол
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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