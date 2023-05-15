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15 мая, 09:00

Сын Цымбаларя назвал сроки проведения ретроматча с «Реалом»: «Уверены, что игра состоится»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фернандо Йерро, Илья Цымбаларь и Анатолий Канищев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Олег Цымбаларь, сын шестикратного чемпиона России в составе «Спартака» Ильи Цымбаларя, поделился с корреспондентом «СЭ» подробностями проведения ретроматча против «Реала».

«Идея ретроматча с «Реалом» жива, она прорабатывается. Мы ведем переговоры. Я сейчас жду регистрации своего фонда, сейчас мы передаем документы в Минюст РФ. После этого сделаем заявление от своего фонда. Матч будет не в середине лета. Скорее всего, это будет в конце лета — начале осени этого года. Единственная загвоздка — смена сроков. Мы уверены, что этот ретроматч состоится. Это история в знак памяти о моем отце», — сказал Цымбаларь «СЭ».

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году в «Лужниках» входит в золотую коллекцию турнира.

Илья Цымбаларь
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
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