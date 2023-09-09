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Сегодня, 13:30

Сын Цымбаларя рассказал, как отец был близок к трансферу в нынешнюю команду Криштиану Роналду

Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как отец во время сезона, проведенного в «Локомотиве», был близок к переходу в нынешнюю команду Криштиану Роналду «Аль-Наср».

— Валерий Филатов, когда его взяли в «Локо», говорил, что даже в середине сезона готовы будут отпустить Цымбаларя за границу, если его устроят там условия личного контракта. И он ездил на переговоры в Саудовскую Аравию с «Аль-Насром» — нынешним клубом Криштиану Роналду. Неужели арабы денег мало дали?

— Там другая история. Они дали ему контракт только арабской вязью, а он попросил на английском, чтобы хотя бы не на словах почитать условия. Но саудовцы переводить не стали, заверили: «Тут все ок». Отца это не устроило. На том и не сошлись. Помню ту его поездку туда на просмотр — он потренировался, уже должны были подписывать контракт. И тут возникла такая проблема.

— А агента у него не было?

— Тогда ни у кого еще агентов толком не было. Сами договаривались.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе

Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Аль-Наср
0
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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Урал – Факел
 - : -
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