Сын Цымбаларя рассказал, как отец был близок к трансферу в нынешнюю команду Криштиану Роналду

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как отец во время сезона, проведенного в «Локомотиве», был близок к переходу в нынешнюю команду Криштиану Роналду «Аль-Наср».

— Валерий Филатов, когда его взяли в «Локо», говорил, что даже в середине сезона готовы будут отпустить Цымбаларя за границу, если его устроят там условия личного контракта. И он ездил на переговоры в Саудовскую Аравию с «Аль-Насром» — нынешним клубом Криштиану Роналду. Неужели арабы денег мало дали?

— Там другая история. Они дали ему контракт только арабской вязью, а он попросил на английском, чтобы хотя бы не на словах почитать условия. Но саудовцы переводить не стали, заверили: «Тут все ок». Отца это не устроило. На том и не сошлись. Помню ту его поездку туда на просмотр — он потренировался, уже должны были подписывать контракт. И тут возникла такая проблема.

— А агента у него не было?

— Тогда ни у кого еще агентов толком не было. Сами договаривались.