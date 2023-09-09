Сегодня, 12:00
Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как сорвались переходы отца в «Лацио» и лондонский «Арсенал».
— Почему из миллиона вариантов с отъездом отца из «Спартака» за границу не сработал вообще ни один?
— Наверное, стечение обстоятельств. Закономерности в этом не вижу. Давайте вспомним историю с тем же «Лацио». Ходила куча легенд, будто папа сказал, что без Юры Никифорова он не поедет. Это все неправда.
— Сам Илья в 2003 году в интервью моим коллегам Юрию Голышаку и Александру Кружкову назвал это бредом.
— История была совсем другая. На Евро-96 отец мастерски забил Италии, и им сперва заинтересовалась «Перуджа». И вот она сделала предложения и папе, и Юре Никифорову. Сели, переговорили: «Уехали из Одессы в «Спартак» вдвоем, и из «Спартака» в Европу тоже поедем вместе!» Все супер, семьи рядом. И дали итальянцам добро.
Буквально минут через 40 в расположение сборной России приехал главный тренер «Лацио» Дино Дзофф и пригласил папу на разговор, где и рассказал о предложении римского клуба. Отец ответил, что с огромным уважением относится к нему и как к вратарю, и как к тренеру, но они с Юрой уже дали добро «Перудже» и брать свое слово назад не в его принципах. И вот на это уже Дзофф действительно произнес известную фразу: «У нас футбол, а не хоккей, мы пятерками игроков не покупаем». И близко не было такого, чтобы папа сказал: «Я без Никифорова не поеду». По приезде в Москву «Перуджа» обещала контракт.
— И почему же с ней не срослось?
— Точно не отвечу. Они приехали в Москву, ждали недели две, а потом их просто поставили перед фактом, что не получилось. А «Лацио» вместо папы купило Недведа.
— Отец ваш сказал, что сказал Дзоффу «да» и отправил его к руководству «Спартака» решать трансферные вопросы. Это не совсем бьется с версией о «Перудже», хотя и факт ее предложения им с Никифоровым он тоже подтверждал.
— Думаю, там сработало то, что одновременно с отцом «Лацио» вело переговоры с Недведом. И когда с папой возникла эта сложность, выбор был сделан в пользу чеха. Точно знаю, что у «Спартака» были переговоры и с «Арсеналом», и с «Фенербахче»...
— По «Арсеналу» сам же Цымбаларь позже говорил, что после просмотра в Лондоне Арсен Венгер сказал ему: «Ты не умеешь играть головой».
— Не знаю, насколько это правда, но «Интеру» он в Лиге чемпионов на «Сан-Сиро» головой забивал. И «Локомотиву», главному конкуренту, в чемпионате России 1999 года. Так что, думаю, проблема была не в его игре на «втором этаже».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -