Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Сын Цымбаларя — о сорванных переходах отца в «Лацио» и «Арсенал»: «То, что он не хотел переходить без Никифорова, — неправда»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Telegram Дзен

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как сорвались переходы отца в «Лацио» и лондонский «Арсенал».

— Почему из миллиона вариантов с отъездом отца из «Спартака» за границу не сработал вообще ни один?

— Наверное, стечение обстоятельств. Закономерности в этом не вижу. Давайте вспомним историю с тем же «Лацио». Ходила куча легенд, будто папа сказал, что без Юры Никифорова он не поедет. Это все неправда.

— Сам Илья в 2003 году в интервью моим коллегам Юрию Голышаку и Александру Кружкову назвал это бредом.

— История была совсем другая. На Евро-96 отец мастерски забил Италии, и им сперва заинтересовалась «Перуджа». И вот она сделала предложения и папе, и Юре Никифорову. Сели, переговорили: «Уехали из Одессы в «Спартак» вдвоем, и из «Спартака» в Европу тоже поедем вместе!» Все супер, семьи рядом. И дали итальянцам добро.

Буквально минут через 40 в расположение сборной России приехал главный тренер «Лацио» Дино Дзофф и пригласил папу на разговор, где и рассказал о предложении римского клуба. Отец ответил, что с огромным уважением относится к нему и как к вратарю, и как к тренеру, но они с Юрой уже дали добро «Перудже» и брать свое слово назад не в его принципах. И вот на это уже Дзофф действительно произнес известную фразу: «У нас футбол, а не хоккей, мы пятерками игроков не покупаем». И близко не было такого, чтобы папа сказал: «Я без Никифорова не поеду». По приезде в Москву «Перуджа» обещала контракт.

— И почему же с ней не срослось?

— Точно не отвечу. Они приехали в Москву, ждали недели две, а потом их просто поставили перед фактом, что не получилось. А «Лацио» вместо папы купило Недведа.

— Отец ваш сказал, что сказал Дзоффу «да» и отправил его к руководству «Спартака» решать трансферные вопросы. Это не совсем бьется с версией о «Перудже», хотя и факт ее предложения им с Никифоровым он тоже подтверждал.

— Думаю, там сработало то, что одновременно с отцом «Лацио» вело переговоры с Недведом. И когда с папой возникла эта сложность, выбор был сделан в пользу чеха. Точно знаю, что у «Спартака» были переговоры и с «Арсеналом», и с «Фенербахче»...

— По «Арсеналу» сам же Цымбаларь позже говорил, что после просмотра в Лондоне Арсен Венгер сказал ему: «Ты не умеешь играть головой».

— Не знаю, насколько это правда, но «Интеру» он в Лиге чемпионов на «Сан-Сиро» головой забивал. И «Локомотиву», главному конкуренту, в чемпионате России 1999 года. Так что, думаю, проблема была не в его игре на «втором этаже».

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе
Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лацио
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Ярошик заявил, что не чувствовал давления из Чехии за время работы в России
Канадский защитник «Трактора» пообещал подумать о получении российского гражданства
Умер «звездный» хирург» Отари Гогиберидзе
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 600 человек
BI заявил о разочаровании немецких ученых ростом российской торговли
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Крыльев Советов» Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе

Эменике назвал удаление в матче с «Зенитом» самым странным событием за время выступления за «Спартак»