Сын Цымбаларя: «Узнав о смерти папы, Ледяхов прямо в аэропорту поменял билеты и прилетел на похороны»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» вспомнил о достойных поступках партнеров и друзей отца после его смерти.

— Ледяхов же был единственным из «Спартака», кто успел приехать на похороны? Ваша мама рассказывала, что он уже был в аэропорту, чтобы лететь с семьей на острова, но услышал страшную весть, перебил билет, отправил родных на отдых, а сам полетел в Одессу.

— Одно уточнение — не на острова, а в Израиль. Все остальное — правда. Билет он поменял прямо в аэропорту — и прилетел на похороны. Но Игорь был не единственным из России, кто туда успел. Были и футболисты, которые играли у папы уже в роли тренера. Я совершенно не поддерживаю попытки разжечь то, что кто-то не приехал. Прекрасно понимаю, что у каждого есть личные дела и проблемы. Тем более это был канун Нового года, и все были со своими семьями... Ничего страшного. Главное, что все ребята помнят и ценят папу, и по общению с ними я это вижу. Это важнее.

— А правдивы ли другие слова вашей мамы — что, когда семья обратилась в «Спартак» с просьбой помочь деньгами на памятник отцу, то не удостоилась даже ответа, а уж средств — тем более?

— Не могу точно сказать, поскольку лично я не обращался. В любом случае, тогда в клубе было совсем другое руководство, нежели сегодня. И в конце концов мы провели в Одессе матч памяти папы и поставили памятник на могиле.

— Ледяхов, Онопко, Хохлов помогли деньгами на памятник лично?

— Да. И на памятник, и на организацию того матча. Огромное им спасибо за это.