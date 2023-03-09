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Судейство

Сегодня, 22:02

Сын директора лиги дебютирует в роли судьи РПЛ

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Завтра, 10 марта, Сергей Чебан-младший, сын директора РПЛ Сергея Чебана, проведет первый матч в чемпионате России в роли судьи. Ему досталась игра «Сочи» — «Оренбург». До этого ему доверяли выполнять только функции резервного арбитра.

33-летний Чебан — выпускник ассоциации «Центр-«Футбольный арбитр». Его выпуск, 11-й по счету, состоялся в марте 2013 года. Он защищал дипломную работу по правилам игры, а в аттестационную комиссию тогда входили Хосе Мария Гарсия Аранда Энсинар, Андрей Будогосский, Николай Левников, Алексей Спирин, Андрей Бутенко, Тарас Беззубяк, Валерий Матюнин, Юрий Чеботарев, Александр Штернгель, Игорь Захаров, Сергей Мацюра, Леонид Калошин, Николай Иванов, Тихон Калугин и Евгений Волнин.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
10 мар, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Оренбург

 

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Сочи
Сергей Чебан
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