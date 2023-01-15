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Сегодня, 12:43

Сын Эдуарда Стрельцова назвал Артема Дзюбу не очень хорошим человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сын известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова Игорь Стрельцов, прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Торпедо».

«Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо», потому что с его приходом в команде будет большой разлад», — приводит слова Стрельцова «Чемпионат».

15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой.

И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил один мяч в пяти матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.

Источник: championat.com

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обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
4
3
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