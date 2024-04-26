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Сын Гаврилова: «Отец уже выходит на футбольное поле и активно занимается своими делами»

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Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о здоровье своего отца после перенесенного инсульта.

«Юрий Васильевич давно дома, ведет здоровый образ жизни, держится бодрячком, даже уже выходит на футбольные поля. У них есть ветеранский любительский футбольный клуб «Спартак», два раза в неделю они играют в мини-футбол. Он уже выходит, грубо говоря, как он говорил «встань на штангу, я тебе отдам передачу». Он активно занимается своими делами, посещает собрания в «Спартаке», мероприятия. Он уже даже за рулем ездит сам», — приводит слова Гаврилова-младшего ТАСС.

30 мая 2023 года стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. Позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля сообщалось, что двукратного чемпиона СССР перевели в общую палату.

Источник: ТАСС
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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