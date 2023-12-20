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Сегодня, 18:13

Сын Газманова рассказал, почему не любит футбол

Микеле Антонов
Корреспондент
Олег Газманов и Родион Газманов.
Фото Соцсети
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Родион Газманов, сын известного российского певца и композитора Олега Газманова, ответил на вопрос о любимом виде спорта.

«Единственный вид спорта, который я не люблю, — футбол. В четвертом классе у меня произошел один случай. Я стоял в защите, на меня бежала другая команда, я отдал пас вратарю, а он не поймал... С тех пор меня не брали в команду. Люблю хоккей. Болею за ЦСКА. А есть другие команды?» — сказал Газманов-младший.

Отец Родиона Газманова Олег Газманов является болельщиком футбольного «Спартака».

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