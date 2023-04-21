Сын инвестора «Химок» рассказал, как начиналась его карьера: «В футбол меня привела мама»

Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» рассказал, что в футбол его привела мама. Нападающий поделился воспоминаниями о том, как начиналась его карьера.

— В футбол меня привела мама. В шесть лет начал заниматься в секции, а в 13 попал в академию «Олимпик-80» в Бибиреве, где мы жили. И до 18 лет играл там. Помню, когда только пришел в секцию, первое время ничего не получалось — мне даже не нравилось. Но мама настояла: «Нет, ходи! Все получится!» И со временем действительно пошел прогресс. Через пару лет я понял, что моя цель — стать футболистом. А в 14-15 принял окончательное решение: дальше нужно было либо заниматься этим серьезно, либо не заниматься вообще.

— Как отреагировали родители?

— Они хотели, чтобы я учился. Я и сам понимал, что образование необходимо. Но нацелился на футбольную карьеру. А теперь наверстываю — оканчиваю пятый курс Бауманки.

— Какая специальность?

— Системы управления летательными аппаратами. В школе до последнего не знал, на кого идти учиться, — в голове был один футбол. Но нравилась физика, плюс сдавал еще и математику с русским языком. В итоге набрал необходимое количество баллов.

Сейчас совмещать футбол и учебу стало сложно, раньше было полегче. Но преподаватели идут навстречу, за что им очень благодарен.

В «Химках» Садыгов играет с июня 2021 года. В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.