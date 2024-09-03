Сын Кадырова назвал главную задачу Ташуева на посту главного тренера «Ахмата»

Президент «Ахмата» Ахмат Кадыров-младший назвал главную задачу Сергея Ташуева на посту главного тренера грозненской команды.

Во вторник, 3 сентября, «Ахмат» объявил о подписании двухлетнего контракта с 65-летним специалистом.

«Первоочередная задача перед новым тренерским штабом — наладить зрелищную, атакующую игру и, конечно, выправить ситуацию в турнирной таблице. В нашей команде хороший подбор игроков, и она должна бороться за высокие места. Выражаю надежду, что при новом тренерском штабе к команде вернется присущий ей стиль игры и придут победы», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ахмат Кадыров-младший является сыном главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В следующем матче команда из Грозного сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет 15 сентября на «ВТБ Арене».