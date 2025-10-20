Видео
20 октября, 10:34

Сын Нигматуллина раскритиковал заявление отца в соцсети: «Ты публично меня унижаешь с братом»

Сергей Ярошенко
Руслан Нигматуллин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина Руслан раскритиковал пост отца в Telegram-канале.

19 октября праздновался день отца.

«Сегодня День отца. Учитывая современные реалии, когда не каждый отец получает должное внимание и уважение от своих детей, поздравляю себя и всех мужчин, которым выпала честь носить это звание. Когда-то я отдавал своим детям все самое лучшее — любовь, заботу, поддержку, время и душу. Но, увы, после развода та магическая связь, что казалась нерушимой, ослабла. Впервые за 25 лет старшего сына и 21 год младшего я не услышал простого «папа, с днем рождения». Грустно. Но я верю: время все расставит по местам. Пусть будет так. С Днем Отцов», — написал экс-футболист.

Руслан Нигматуллин.Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»

«Ты публично меня унижаешь с братом, подставил меня с моей женой на 40 тысяч долларов и после этого просто матом меня послал и сказал что у тебя больше нет сына. Теперь нам пришлось на тебя подать в полицию в США, так как другого решения нет и после того ты удивляешься почему мы тебя не поздравили с днем рождения. Твое вранье нам уже надоело и тебе должно быть очень стыдно за все выдуманные вещи, про которые ты рассказал. Ну и конечно же ты удалишь этот комментарий сразу, как его увидишь», — ответил сын.

Нигматуллин состял в браке со своей супругой Еленой с 1996 по 2024 год. У них есть два сына — Руслан и Марсель.

Источник: Telegram-канал Руслана Нигматуллина
24

  • sergey stepanov

    Опять бытовуха, опять набрали из "Часа суда" пишущую братию!

    23.10.2025

  • Бустег

    странная история, женушка Нигматуллина то почти ни с чем оставила и еще баллоны на него катят

    21.10.2025

  • vladmad_75

    1. Чужая семья, чужие потемки 2. Сыновья кроме того, что всю жизнь сидят на шее отца чем известны? 3. Что посеешь, то и пожнешь.

    21.10.2025

  • hovawart645

    Настучать на родного отца, который их ростил с пеленок, да ещё и пендосам-полицаям - это прекрасный пример человеческого отношения! Правда? Себя то слышишь? Там мать гнида, вот и настроила деток. А ты не разобрался - и херь пишешь.

    21.10.2025

  • Анатолий Николаевич

    Дураки

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Иногда человеческие отношения важнее квартир, надо же

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А зачем нам эти семейные разборки? Тем более, что Нигма уже давно никакого отношения к футболу не имеет. Так, поп-звезда средней руки и довольно посредственный пиараст собственной персоны.

    20.10.2025

  • Valekka

    Сколько дерьма должно быть вылито на страницы "СПОРТИВНОГО" издания,чтобы понять : ВСЁ! ХВАТИТ! НАПОЛНИЛОСЬ! Вот от души желаю этому "автору" Ярошенко,чтобы лучших новостей для него не было в жизни! За....ли,хайпожоры!!!

    20.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Они все такие. Во всяком случае у футболистов.

    20.10.2025

  • МаратХ

    “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему” (Лев Толстой)

    20.10.2025

  • Nik

    копание в чужом белье не делает честь СЭ, хотя чести там давно не наблюдается, все не удобные отзывы опускают в самый зад

    20.10.2025

  • DaviT MosKv

    Ты публично меня унижаешь с братом /// в чем унижение? его нет. похоже и дальше все высосано из пальца, если учитывать что Нигматуллин выйграл суд у жены, а тут никаких фактов не приведено. обычные грязние приемы. субъективно.

    20.10.2025

  • Valery Petrukhin

    Очередные ссанки выставили на свет Божий??? Когда же у нас будет нормальный СПОРТИВНЫЙ сайт???:sweat::sweat::sweat:

    20.10.2025

  • shpasic

    Всё о спорте авторитетно и профессионально — Спорт-Экспресс. СМИ

    20.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Жена то у Руслана , шаболдой оказалась

    20.10.2025

  • Albert Khisametdinov

    Слово пацана или чушпана? )))

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Вернем передачу Окна на экрвны))))

    20.10.2025

  • Князь Болтконский

    Нигматуллин может быть и удалил сразу этот комментарий,но СЭ взял и все испортил :grin:

    20.10.2025

  • Alexey Bulatov

    А зачем это пишет наш СПОРТИВНЫЙ БЛОК!? .....такого горя,как выяснение отношений в этой семейке,наша страна ещё не знала-сенсация! они поругались!!!

    20.10.2025

  • craped

    а теперь к спортивным новостям

    20.10.2025

  • hovawart645

    Он им дом и квартиры в США, а они заяву накатали на отца в пендосскую полицию?! Ну это уже за гранью, на хрен такого сына.

    20.10.2025

  • zg

    Ну и нахрен нам читать этот семейный срач?!

    20.10.2025

    Руслан Нигматуллин
