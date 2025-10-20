Сын Нигматуллина раскритиковал заявление отца в соцсети: «Ты публично меня унижаешь с братом»

20 октября, 10:34
Сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина Руслан раскритиковал пост отца в Telegram-канале.
19 октября праздновался день отца.
«Сегодня День отца. Учитывая современные реалии, когда не каждый отец получает должное внимание и уважение от своих детей, поздравляю себя и всех мужчин, которым выпала честь носить это звание. Когда-то я отдавал своим детям все самое лучшее — любовь, заботу, поддержку, время и душу. Но, увы, после развода та магическая связь, что казалась нерушимой, ослабла. Впервые за 25 лет старшего сына и 21 год младшего я не услышал простого «папа, с днем рождения». Грустно. Но я верю: время все расставит по местам. Пусть будет так. С Днем Отцов», — написал экс-футболист.
«Ты публично меня унижаешь с братом, подставил меня с моей женой на 40 тысяч долларов и после этого просто матом меня послал и сказал что у тебя больше нет сына. Теперь нам пришлось на тебя подать в полицию в США, так как другого решения нет и после того ты удивляешься почему мы тебя не поздравили с днем рождения. Твое вранье нам уже надоело и тебе должно быть очень стыдно за все выдуманные вещи, про которые ты рассказал. Ну и конечно же ты удалишь этот комментарий сразу, как его увидишь», — ответил сын.
Нигматуллин состял в браке со своей супругой Еленой с 1996 по 2024 год. У них есть два сына — Руслан и Марсель.
sergey stepanov
Опять бытовуха, опять набрали из "Часа суда" пишущую братию!
23.10.2025
Бустег
странная история, женушка Нигматуллина то почти ни с чем оставила и еще баллоны на него катят
21.10.2025
vladmad_75
1. Чужая семья, чужие потемки 2. Сыновья кроме того, что всю жизнь сидят на шее отца чем известны? 3. Что посеешь, то и пожнешь.
21.10.2025
hovawart645
Настучать на родного отца, который их ростил с пеленок, да ещё и пендосам-полицаям - это прекрасный пример человеческого отношения! Правда? Себя то слышишь? Там мать гнида, вот и настроила деток. А ты не разобрался - и херь пишешь.
21.10.2025
Анатолий Николаевич
Дураки
20.10.2025
Симон Вирсаладзе
Иногда человеческие отношения важнее квартир, надо же
20.10.2025
Симон Вирсаладзе
А зачем нам эти семейные разборки? Тем более, что Нигма уже давно никакого отношения к футболу не имеет. Так, поп-звезда средней руки и довольно посредственный пиараст собственной персоны.
20.10.2025
Valekka
Сколько дерьма должно быть вылито на страницы "СПОРТИВНОГО" издания,чтобы понять : ВСЁ! ХВАТИТ! НАПОЛНИЛОСЬ! Вот от души желаю этому "автору" Ярошенко,чтобы лучших новостей для него не было в жизни! За....ли,хайпожоры!!!
20.10.2025
Кариока_двойка.
Они все такие. Во всяком случае у футболистов.
20.10.2025
МаратХ
“Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по своему” (Лев Толстой)
20.10.2025
Nik
копание в чужом белье не делает честь СЭ, хотя чести там давно не наблюдается, все не удобные отзывы опускают в самый зад
20.10.2025
DaviT MosKv
Ты публично меня унижаешь с братом /// в чем унижение? его нет. похоже и дальше все высосано из пальца, если учитывать что Нигматуллин выйграл суд у жены, а тут никаких фактов не приведено. обычные грязние приемы. субъективно.
20.10.2025
Valery Petrukhin
Очередные ссанки выставили на свет Божий??? Когда же у нас будет нормальный СПОРТИВНЫЙ сайт???:sweat::sweat::sweat:
20.10.2025
shpasic
20.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Жена то у Руслана , шаболдой оказалась
20.10.2025
Albert Khisametdinov
Слово пацана или чушпана? )))
20.10.2025
Артемон Доберманов
Вернем передачу Окна на экрвны))))
20.10.2025
Князь Болтконский
Нигматуллин может быть и удалил сразу этот комментарий,но СЭ взял и все испортил :grin:
20.10.2025
Alexey Bulatov
А зачем это пишет наш СПОРТИВНЫЙ БЛОК!? .....такого горя,как выяснение отношений в этой семейке,наша страна ещё не знала-сенсация! они поругались!!!
20.10.2025
craped
а теперь к спортивным новостям
20.10.2025
hovawart645
Он им дом и квартиры в США, а они заяву накатали на отца в пендосскую полицию?! Ну это уже за гранью, на хрен такого сына.
20.10.2025
zg
Ну и нахрен нам читать этот семейный срач?!
20.10.2025