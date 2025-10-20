Сын Нигматуллина раскритиковал заявление отца в соцсети: «Ты публично меня унижаешь с братом»

Сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина Руслан раскритиковал пост отца в Telegram-канале.

19 октября праздновался день отца.

«Сегодня День отца. Учитывая современные реалии, когда не каждый отец получает должное внимание и уважение от своих детей, поздравляю себя и всех мужчин, которым выпала честь носить это звание. Когда-то я отдавал своим детям все самое лучшее — любовь, заботу, поддержку, время и душу. Но, увы, после развода та магическая связь, что казалась нерушимой, ослабла. Впервые за 25 лет старшего сына и 21 год младшего я не услышал простого «папа, с днем рождения». Грустно. Но я верю: время все расставит по местам. Пусть будет так. С Днем Отцов», — написал экс-футболист.

«Ты публично меня унижаешь с братом, подставил меня с моей женой на 40 тысяч долларов и после этого просто матом меня послал и сказал что у тебя больше нет сына. Теперь нам пришлось на тебя подать в полицию в США, так как другого решения нет и после того ты удивляешься почему мы тебя не поздравили с днем рождения. Твое вранье нам уже надоело и тебе должно быть очень стыдно за все выдуманные вещи, про которые ты рассказал. Ну и конечно же ты удалишь этот комментарий сразу, как его увидишь», — ответил сын.

Нигматуллин состял в браке со своей супругой Еленой с 1996 по 2024 год. У них есть два сына — Руслан и Марсель.