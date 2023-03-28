Сын Стрельцова о назначении Клотета: «Надеюсь, что он будет спасательным кругом для «Торпедо»

Сегодня, 23:05
Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прокомментировал назначение Жозепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».
«Я надеюсь, что Клотет будет спасательным кругом для «Торпедо». Я не знаю его. Не знаю методы его работы, что он может сделать с командой.
Я был бы за то, чтобы до конца сезона командой руководил Талалаев. Но это решают наверху. Мы здесь не можем ничего сделать. Дай бог, чтобы руководство и тренер нашли новые идеи и связи. Будем цепляться за последнюю соломинку», — цитирует Стрельцова «Чемпионат».
«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.
«Торпедо» идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков за 20 туров. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.