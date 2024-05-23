Сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»

Министр Чеченской республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров назначен на пост президента «Ахмата», сообщает официальный сайт грозненской команды.

По информации источника, на должность одного из вице-президентов клуба был утвержден Умар Даудов.

18-летний Ахмат Кадыров является сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В четверг, 23 мая, стало известно, что пост президента «Ахмата» покинул Магомед Даудов. Он занимал свою должность на протяжении почти 13 лет.

На данный момент грозненская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 29 туров.

25 мая «Ахмат» проведет выездную встречу с «Факелом». Начало — в 16.30 мск.